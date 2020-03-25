أعلنت الحكومة المالية اليوم الأربعاء عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح بيان حكومي اليوم، أن حالتي الإصابة المسجلتين، تعودان لمواطنين ماليين، قدما من فرنسا يومي 12 و16 مارس الحالي، مؤكدًا أن جميع الإجراءات اتخذت من أجل إدارة أفضل لحالتي الإصابة.

ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام والاحترام الصارم لإجراءات الوقاية الموصى بها للحد من انتشار الفيروس في البلاد بعد أن انتشر في نحو 44 دولة إفريقية.

ويذكر أن الحكومة المالية كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية، بينها تعليق الدراسة، ووقف الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا ببعض دول الجوار.