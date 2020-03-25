أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، في بيان، بأن المريضين توفيا في العاصمة الروسية جراء إصابتهما بعدوى فيروس كورونا، وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما.

وأضاف البيان أنه "تم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

ويعتبر المريضين أول متوفيين مسجلين جراء فيروس كورونا في روسيا منذ بدء التفشي في البلاد.

وحتى مساء اليوم الأربعاء سجلت في أراضي روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء، حسب السلطات الصحية في البلاد.