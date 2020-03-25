تمكنت وحدات التابعة للمجموعة للدرك الوطني بولاية غليزان موزعة على بلديات ( القلعة-مازونة-سيدي امحمد بن علي) من حجز أكثر من 209 قنطار من مادتي الفرينة، خلال 24 ساعة المنقضية.

وقالت ذات المصالح، بأنّ العمليات تمت إثر معلومات واردة حول إحتكار لكميات من المواد الغذائية واسعة الإستهلاك على مستوى مستودعات الأشخاص المشكوك فيهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش المخازن السالف ذكرها، أين تم حجز 60 قنطار من مادة الفرينة 149 قنطار من مادة السميد، بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة بقيمة مالية إجمالية قدرت بأكثر من مليوني وخمسمائة ألف دينار جزائري، من أجل التخزين قصد المضاربة، عدم حيازة السجل التجاري وإنعدام الفاتورة، تنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز ملفات قضائية ضد المخالفين، حجز البضائع وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة.