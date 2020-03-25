أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد انور بن عبد الواحد، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم قطع الكابل البحري الدولي للألياف البصرية SMWE4 الذي يربط الجزائر عبر عنابة يوم 02 أفريل المقبل لمدة 7 أيام من طرف المجموعة (كونسورتيوم) الذي تسيره، مؤكدا أن الشبكة الوطنية للأنترنت لن تتضرر بذلك.

وأوضح السيد بن عبد الواحد أن الكونسورتيوم الدولي الذي يضم 16 دولة قد أعلن عن قطع الكابل لمدة 7 أيام ابتداء من 2 أفريل المقبل من أجل تزويده بمعدات جديدة. وسيمس الانقطاع الجزائر الموصولة بهذا الكابل الرابط بين عنابة ومرسيليا دون أن تتضرر كثيرا الشبكة الوطنية للأنترنت".

وأبرز ذات المسؤول أن SMWE4 هو الكابل الرئيسي الذي تستخدمه الجزائر حاليا، مشيرا إلى أن قدرة الجزء المعني بالقطع تبلغ حوالي 700 جيغا.

وكشف الرئيس المدير العام عن عدم جاهزية الكوابل الجزائرية الأخرى ك"أورفال" الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران ومدينة فالنسيا الإسبانية وميديكس"" الذي يربط من مدينة عنابة الشبكة الوطنية للألياف البصرية بالشبكة الدولية الرابطة بين الولايات المتحدة الامريكية وآسيا عبر حوض المتوسط، بحيث سيكون متوفرا خلال شهرين تقريبا".

وفي هذا الصدد قال السيد بن عبد الواحد "لقد اتخذنا إجراءات لربط شبكتنا بكوابل أخرى منها تلك التي تمر بين تونس وإيطاليا"، مضيفا أن مؤسسته "تقوم بالامور الضرورية لتفعيل مزيد من القدرات بحيث لم تتبق سوى 80 جيغا لنكون جاهزين يوم 2 أفريل المقبل".

وطمأن بالقول "لن يحس مستخدم الأنترنت الجزائري بأي تذبذب في التدفق خلال هذه الفترة (أسبوع ابتداء من 2 أفريل)".