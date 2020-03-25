تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية ميلة أمس من حجز كميات معتبرة من مادة الفرينة، كانت مخبأة داخل مستودع ببلدية زغاية التي تبعد بـ 10 كم على مدينة ميلة، وقدرت الكمية المحجوزة حسب المكلف بالإعلام في المجموعة بـ 330 قنطارا.



وتعد هذه العملية الثانية في ظرف يومين تقوم بها وحدات الدرك الوطني بعد العملية النوعية التي قامت بها أمس الأول على مستوى مصنع الطماطم ببلدية سلامة العيد و التي تم خلالها حجز كميات معتبرة من المواد الأولية المستعملة في إنتاج المصبرات الغذائية و التي فاق وزنها 500 كلغ، كانت منتهية الصلاحية و مخزنة داخل المصنع.