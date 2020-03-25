تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية الولاية ميلة ميلة أمس من حجز كميات معتبرة من مادة الفرينة ،كانت مخبأة داخل مستودع البلدية زغاية التي تبعد ب10 كم على مدينة ميلة، و قدرت الكمية المحجوزة حسب المكلف بالإعلام في المجموعة ب330 قنطار.



و تعد هذه العملية الثانية في ظرف يومين تقوم بها وحدات الدرك الوطني بعد العملية النوعية التي قامت أمس الأول على مستوى مصنع الطماطم البلدية سلامة العيد و التي تم خلالها التذكير حجز كميات معتبرة من المواد الاولية المستعملة في إنتاج المثيرات الغذائية و التي قلق وزنها 500كلغ، كانت منتهية الصلاحية و مخزنة داخل المصنع.