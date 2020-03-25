دعا النائب البرلماني عن ولاية تيزي وزو، الطيب مقدم، زملاءه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للتبرع برواتبهم للخزينة العمومية. وقال الطيب مقدم، في رسالته لنواب غرفتي البرلمان “إنكم تدركون، كما أنا مدرك، بأن بلدنا يمر بمرحلتين جد حساستين، الأولى من الناحية الاقتصادية والمالية، والثانية انتشار وباء كورونا

في بلادنا على غرار باقي دول العالم”. وأضاف مقدم: “نظرا لهذا الوضعية، التي لا محالة ستنتهي بالنصر إن شاء الله، لكنها تعتمد على العامل الزمني، ومن خلال ارتباطكم المستمر بوطننا الجزائر وشعبه الأبي، أدعوكم للمشاركة في هذا الجهد الوطني لمحاربة هذا الوباء والوقوف كرجل واحد مع الدولة وشعبها في هذه الأزمة، وهذا من خلال اقتراحي عليكم التبرع كل منا، نوابا وأعضاء مجلس الأمة، براتبه لفائدة الخزينة العمومية التي ستنفقها حسب الحاجة الوطنية”.