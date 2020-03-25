استغل أسد الجبال خلو شوارع عاصمة تشيلي، سانتياغو، فرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا للنزول إلى المدينة. ورصدت الشرطة أسد الجبال في المدينة، وحاولت القبض عليه لمدة ثلاث ساعات. وقال رئيس إحدى حدائق الحيوانات في المدينة: “لا نستطيع أن نقول إن الحيوانات تجتاح المدن، لكن ما يحصل هو أن الحيوانات لا ترى الناس ولا تسمع الضجيج الآن، لذا تقرر أن تدرس المنطقة”. وأضاف: “لا شيء غريب في أن هذه السيناريوهات تتكرر في العالم، فأسد الجبال قدم للبحث عن طعام”. كما لوحظ خروج القردة الجائعة في بعض مناطق تايلاند للبحث عن طعام، وكانت عنيفة لدرجة أنها أحدثت معارك مميتة في الشوارع بسبب الطعام. أما في برشلونة، فشاهد السكان مجموعة من الخنازير البرية التي كانت تمشي بحرية في شوارع المدينة بعدما لاحظت عدم تواجد الناس فيها. ورصد سكان مدينة مدريد مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.