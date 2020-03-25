تمكن فيروس كورونا من التوغل في أكثر من 43 دولة إفريقية، بتسجيل 2412 حالة إصابة، وهو رقم يزداد كل يوم، مما يشكل تحديا صحيا كبيرا، خاصة مع نقص الموارد الطبية وتراجع مستوى الرعاية الصحية في عدد كبير من دول القارة. كما اجتاح الفيروس جزيرتي ريونيون ومايوت (جزيرة الموت)، اللتين تتبعان إداريا فرنسا، ضمن أقاليم ما وراء البحار، حسب ما ذكره فرع القارة الإفريقية في منظمة الصحة العالمية مؤخرا، وسجل أكبر عدد من الإصابات في جنوب إفريقيا بـ554 حالة إصابة، أما أكبر عدد من الوفيات فتم تسجيله في مصر بـ20 حالة وفاة من أصل 402 حالة.