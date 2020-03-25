كشف وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، عن سرقة باخرة كانت محملة بالكحول الطبي متجهة إلى تونس. وقال المسيليني في تصريحات تلفزيونية: “تعرضت باخرة تابعة لنا، كانت محملة بالكحول الطبي، للسرقة في عرض البحر خلال توجهها إلى تونس”، وأضاف “ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية قادمة من الصين إلى إيطاليا”. واستمر المسيليني قائلا: “هناك حالة هستيريا بين الدول، الدول تسرق بعضها البعض... حتى الاتحاد الأوروبي، ما عاد اتحادا أوروبيا”.