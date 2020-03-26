توفي شخص يبلغ من العمر 63 سنة في حدود الساعة الحادي عشرة من ليلة اليوم الأٍربعاء بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة ولاية المدية.

الضحية جيء به إلى آستعجالات المستشفى ساعات قليلة قبل أن يلفظ أنفاسه بمصلحة الأوبئة لذات المستشفى تحت تأثير سعال حاد وأعراض شبيهة بأعراض داء كورونا.

وبحسب أولى المعلومات التي حصلت عليها "الخبر" أنه لم يكن تحت الحجر الصحي، لكنه تربطه علاقة عائلية بأول ضحية وفاة مؤكدة الإصابة بكورونا يوم 19 من مارس الجاري بالمدية.