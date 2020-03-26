سجلت صباح اليوم الخميس، بولاية باتنة هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة الأرضية، التي سجلت في الساعة الثامنة وتسع دقائق( 08:09) ، حدد على بعد 2 كلم شمال غرب بلدية أولاد سلام في ولاية باتنة.

وقد أتبعت هذه الهزة الأرضية بثانية ارتدادية بشدة 3.9 درجات في حدود الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة (39: 08) وحدد مركزها على بعد كيلومترين جنوب شرق أولاد سلام بنفس الولاية، حسبما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.