أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تساقط أمطار رعدية على خمس ولايات شمالية غربية.

وأوضحت نشرية خاصة أن الولايات المعنية هي: مستغانم الشلف، تيسمسيلت وعين الدفلى. وتمتد صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل، حيث تقدر كمية الأمطار المتوقعة ما بين 20 و 30 ملم محليا.

وكانت ذات المصالح قد نبهت، اليوم، أن ولايات البويرة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، ستشهد تهاطل أمطار رعدية. وتمتد صلاحية النشرية، بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة، وكمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 25 ملم محليا.

وكانت ذات المصالح قد نبهت، اليوم، أن الولايات التالية: البويرة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، ستشهد أمطار رعدية.

وتمتد صلاحية النشرية، بداية من منتصف النهار اليوم إلى غاية فجر غد الجمعة، وكمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 25 ملم محليا.