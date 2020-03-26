أصيب أكثر من 450 ألف شخص بفيروس كورونا رسميا في العالم منذ بدء انتشار الفيروس، وفق إحصاء لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الى غاية ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وأحصيت 450 ألفا و876 إصابة بينها عشرون ألفا و647 وفاة في 182 بلدا ومنطقة، وخصوصا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الأولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة) البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.

والولايات المتحدة هي البلد الذي يشهد تفشيا للوباء هو الأسرع مع 62086 إصابة و869 وفاة، مع الإشارة إلى أن السلطات الصحية الأمريكية أحصت أكثر من 54760 إصابة منذ أسبوع

أكثر من 20 ألف وفاة

أودى الفيروس بما لا يقل عن عشرين ألفا و599 شخصا في العالم، بحسب إحصاء لفرانس برس.

وأحصيت رسميا أكثر من 447 ألفا و30 إصابة في 182 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، شفي منها 104 آلاف و300.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة هي إسبانيا (738) وإيطاليا (683) وفرنسا (231) .

وسجلت إيطاليا التي شهدت أول وفاة بالفيروس نهاية فيفري، وفاة 7503 أشخاص و74 ألفا و386 إصابة، مع إعلان 683 وفاة و5210 إصابات إضافية الأربعاء.

وذكرت السلطات الإيطالية أن تسعة آلاف و362 شخصا تماثلوا للشفاء.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا (3434 وفاة و47 ألفا و610 إصابات) والصين القارية (3281 وفاة و81 ألفا و218 إصابة) وإيران (2077 وفاة و27 ألفا و17 إصابة) وفرنسا (1331 وفاة و25 ألفا و233 إصابة) .

سجلت جامايكا والكاميرون واستونيا والنيجر أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس على أراضيها، فيما رصدت غينيا بيساو ولاوس ومالي وليبيا وبيليزيا وغرينادا أولى الإصابات.

وبلغ مجموع الإصابات في أوروبا بحسب آخر حصيلة الأربعاء 239 ألفا و912 مع 13 ألفا و824 وفاة، وفي آسيا 99927 إصابة وثلاثة آلاف و596 وفاة، وفي الولايات المتحدة وكندا 62194 اصابة و854 وفاة، وفي الشرق الاوسط 32182 اصابة و2123 وفاة، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 7529 اصابة و124 وفاة، وفي اوقيانيا 2656 اصابة وتسع وفيات، وفي افريقيا 2631 اصابة و69 وفاة.

وتستند هذه الحصيلة الى معلومات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية والى معطيات منظمة الصحة العالمية

ارتفاع عدد الإصابات في الصين إلى 81285 بعد تسجيل 67 إصابة جديدة

كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عن "أنّها سجّلت 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، صعودًا من 47 حالة مُسجّلة يوم أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى 81285 حالة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "جميع الإصابات لمسافرين قادمين من الخارج". وذكرت "أنّها سجّلت أيضًا إجمالي 3287 حالة وفاة، بزيادة ست حالات عن يوم أمس".

كوريا الجنوبية.. 104 إصابات جديدة بينها 57 حالة لوافدين من الخارج

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية فجر اليوم إلى 9,241 حالة، مع تسجيل 104 إصابات جديدة منهم 57 من الوافدين من الخارج.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد أنه تم تأكيد 104 حالات إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9,241 حالة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة حاجز الـ 100 لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الأربعاء.

وازداد عدد الاصابات الجديدة من الوافدين. حيث جاءت 284 حالة من الخارج من إجمالي الاصابات الواردة حتى اليوم، منهم57 إصابة بين الوافدين يوم أمس.

ومن بين الـ 104 حالات إصابة جديدة، تم اكتشاف 30 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي.

وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 131 حالة.

وزاد عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد أن تعافوا تماما من فيروس كورونا المستجد، بمقدار 414 شخصا ليصل الإجمالي إلى 4,144 شخصا. وارتفعت نسبة الشفاء إلى 44.8%.

الإصابات في ألمانيا تتخطى 36 ألفا

كشفت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب هذا الفيروس المستجد.

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة بيوم أمس الأربعاء، بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

كورونا في الولايات المتحدة.. أكثر من 1000 وفاة ونحو 70 ألف مصاب

وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 1031 حالة، فيما بلغ عدد الذين ثبتت مخبريا إصابتهم بالوباء في البلاد 68 ألفا و572 شخصا.

جاء ذلك في آخر تحديث لحصيلة ضحايا كورونا نشرته جامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء بعد ساعات فقط من إعلانها في حصيلة سابقة أن عدد الوفيات بلغ 827 حالة.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

ومما لا شك فيه أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة هو أكبر من الحصيلة المعلنة، والسبب في ذلك هو أن ليس كل المصابين بالمرض يخضعون للفحص المخبري لإثبات إصابتهم، وبالتالي فإن حصيلة الوفيات المسجلة قد تكون هي بدورها دون الحصيلة الفعلية.

وتتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة 280 شخصا بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة، وقد حذر تقرير أحيل إلى الكونغرس هذا الشهر من أن الفيروس قد يصيب في نهاية المطاف ما بين 70 إلى 150 مليونا منهم.

الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 49

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح "شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، هم 3 مواطنين و3 مواطنات، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 49 حالة".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الست من الفيروس"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان قد تمّ تأكيد إصابة أربع حالات جديدة بفيروس "كورونا" يوم أمس في الكويت، ليصبح إجمالي الإصابات 195 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في الأرجنتين إلى 502 بعد تسجيل 117 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين في بيان، "تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في أكبر قفزة في يوم واحد حتّى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502. وأكّدت لأوّل مرّة "رصد حالات عدوى محليّة. وقدد بلغ عدد الوفيات ثماني حالات".

وكانت قد أفادت وزارة الصحة يوم أمس بتسجيل 86 إصابة إضافيّة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية"، لافتةً إلى أنّ "بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة".

وتخضع الأرجنتين حاليًّا لحجر صحي إلزامي حتّى 31 آذار الحالي. كما أنّ حدودها مغلقة أيضًا أمام غير المقيمين خلال الفترة نفسها.

تسجيل 7 إصابات جديدة في غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 7 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في نفس مركز الحجر الصحي الذي كانت فيه الإصابتان السابقتان.

وجاء في بيان، صدر عن الوزارة يوم الأربعاء: "حرصا من وزارة الصحة في قطاع غزة على إطلاع شعبنا على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت تعلن وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين".

وأوضحت المصابين الجدد "هم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر وما زالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز".

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".

وزير الصحة التركي: تسجيل 15 حالة وفاة جديدة و561 إصابة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أنّه "تمّ إجراء 5 آلاف و35 اختبارًا لفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصًا بالفيروس".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "إجمالي المصابين بالفيروس في تركيا، ارتفع إلى ألفين و433 حالة"، لافتًا إلى "ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في البلاد إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة".

مع الإشارة إلى حتّى مساء أمس الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 463 ألف شخص في العالم، توفّى منهم ما يزيد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفًا.

عدد الإصابات ببريطانيا في تزايد

قالت الحكومة البريطانية إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463 الأربعاء من 422 الثلاثاء.

وقالت في بيان إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 9529 حتى الأربعاء من 8077 حالة الثلاثاء.

سلطات كندا تلزم المسافرين العائدين إلى البلاد بعزل أنفسهم ذاتيا مدة 14 يوما

شدّدت كندا أمس الأربعاء، تدابيرها من أجل مواجهة انتشار الفيروس، وفرضت على المسافرين العائدين الى البلاد عزل أنفسهم ذاتياً مدّة 14 يوما تحت طائلة دفع غرامة باهظة أو دخول السجن.

ويأتي هذا الإجراء الالزامي بعد توصية حكومية سابقة للمسافرين بالعزل الذاتي لم تؤت ثمارها عقب ورود تقارير حول إهمال البعض لهذه الإرشادات.

وغرّدت وزيرة الصحة الكندية باتي هايدو "طلبنا من جميع المسافرين في وقت سابق من هذا الشهر أن يعزلوا أنفسهم ذاتياً عند عودتهم الى كندا".

وأضافت "اليوم نحن نجعل العزل الذاتي إلزامياً بموجب قانون الحجر الصحي، وذلك لحماية فئاتنا الأكثر ضعفاً بشكل أفضل".

بدورها قالت نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحافي إنّ العزل الذاتي "ملزم قانوناً" في جميع أنحاء البلاد بدءاً من منتصف الليلة.

وبموجب القانون الفدرالي الذي أصبح أكثر تشدّداً إثر أزمة فيروس سارس عام 2005، سيواجه المخالفون غرامة تصل إلى مليون دولار كندي أو عقوبة السجن لمدة تصل ثلاث سنوات.

ويحقّ لوزيرة الصحة أيضا أن تحدّد مناطق معيّنة للحجر الصحّي.

وأفادت الشرطة الكندية وكالة فرانس برس أنّ امرأة في نيوفاوندلاند تبلغ 53 عاماً هي أول شخص يعتقل بموجب قانون طوارئ الصحة العامة في المقاطعة لمخالفتها العزل الذاتي لمدة 14 يوما بعد عودتها من إحدى الرحلات.

وقال رئيس الشرطة الملكية في نيوفاوندلاند جيمس كاديغان إن الشرطة تلقت معلومات حول المرأة التي كانت تقضي وقتاً "في مكان عام".

وأضاف "مسؤولو الصحة كانوا واضحين: هذا الفيروس يمكن أن يدمّر مجتمعنا".

وكان من المقرّر أن تمثل المرأة أمام المحكمة عبر دائرة فيديو، وهي تواجه عقوبة بدفع غرامة أو السجن حتى ستة أشهر بموجب قانون مقاطعة نيوفاوندلاند.

الرئيس البرازيلي ينتقد التدابير المتخذة بشأن مكافحة الوباء

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن التدابير المتخذة لاحتواء فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وأعمال النهب في البلاد، مبديا خشيته ايضا على الديمقراطية.

وانتقد الرئيس اليميني المتطرف مرارا إجراءات السلطات المحلية المقيّدة مثل إغلاق الأعمال والمدارس في ساو باولو وريو دي جانيرو، قائلا انهم يخاطرون بتدمير الاقتصاد البرازيلي، الأكبر في أميركا اللاتينية

وقال بولسونارو للصحافيين خارج المقر الرئاسي في برازيليا "الشركات لا تنتج أي شيء، وليس بامكانها دفع رواتب موظفيها. وإذا ما انهار الاقتصاد، لن تكون هناك أي طريقة لدفع رواتب المسؤولين الحكوميين. نحن نواجه الفوضى".

وأضاف "قد ننتهي إلى مشاكل مثل نهب أشخاص للمتاجر، مع استمرار الفيروس بالبقاء ايضا. لذا سوف يكون لدينا فوضى زائد الفيروس".

وتأتي تعليقات الرئيس البرازيلي الأخيرة حول الجائحة بعد يوم من إثارته غضب معارضيه بخطاب يدين إجراءات "الأرض المحروقة" لاحتواء الفيروس، مثل إغلاق الشركات وعزل الناس.

وقال "ما الذي يتوجب أن نفعله؟ أعيدوا الناس الى أعمالهم. أحموا العجزة والذين يعانون من مشاكل صحية، ليس اكثر".

وحذّر الضابط السابق الذي تلاحقه الانتقادات دائما لثنائه المستمر على حقبة الديكتاتورية العسكرية في البلاد (1964-1985) من أن فيروس كورونا سيعرّض ديمقراطية البرازيل للخطر.

وسأل "ماذا لو حرف هذا (تدابير الحجر) النموذج الديمقراطي الذي تدافعون عنه بشكل شرس عن مساره"، مضيفا "هذا لن يأتي من جهتي، لا تقلقوا".

وقارن بولسونارو مقاربته لمواجهة الجائحة بما يفعله رئيس الولايات المتحدة الذي يقدّره كثيرا دونالد ترامب، قائلا "نحن نتبع خطا مشابها".

111 إصابة جديدة في تايلاندا

قالت الحكومة في تايلاندا اليوم الخميس، إنها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1045.

وتطبق البلاد حالة الطوارئ. وأقامت السلطات نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية لزيادة الفحص في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وسجلت البلاد أربع حالات وفاة.