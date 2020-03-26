أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن الجزائر العاصمة، تخضع هي الأخرى للحجر الصحي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وأوضح رزيق في تصريح إعلامي للتلفزيون الجزائري أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لاخضاع العاصمة في الحجر الصحي، باستثناء أن تجار التجزيئة يمكنهم الولوج لأسواق الجملة في بوقرة الكالتوس وحتى بوفاريك بتراخيص تقدم لهم من السلطات الوصية. وقال الوزير بأن تموين ولاية البليدة بالمواد الغذائية سيبقى مستمرا ودائما طيلة أيام الحجر الصحي الشامل المفروض على المدينة.

وطلب وزير التجارة من المواطنين لضبط النفس وعدم الهلع من أجل اقتناء المستلزمات الغذائية بشكل عشوائي مع ضبط سلوكه الاستهلاكي، مؤكدا بأن ما هو موجود من مخزنات يكفي حتى بداية السنة المقبلة.