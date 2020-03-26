انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب مكاسب حققتها على مدى ثلاثة أيام، إذ فاقت احتمالات تضاؤل سريع للطلب بسبب قيود السفر وعمليات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا إثر الآمال المعلقة على تحفيز أمريكي طارئ بقيمة تريليوني دولار سيدعم الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3 بالمائة إلى 26.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2 بالمائة إلى 23.71 دولار للبرميل. والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

ودعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين العاطلين والصناعات المتضررة من وباء فيروس كورونا.

لكن في ظل انكماش سريع للطلب وارتفاع الإنتاج، فإن آفاق النفط تظل قاتمة.

وذكرت آي.إتش.إس ماركت، أن الطلب العالمي على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وفقا لتقديراتها مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات.