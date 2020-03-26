دعت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية، المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، الاسراع في التسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات المترتبة على التأخر.

وأوضحت مديرية الجوازات عبر حسابها على تويتر، خطوات الحصول على الإعفاء والمغادرة والتي تتمثل في التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة والآثار القانونية. وفور الطلب ستصل رسالة على هاتف المعتمر تتضمن تفاصيل السفر وموعد الرحلة ويتم تأمين وسيلة النقل إلى بلد المعتمر من قبل الجهات المختصة بالمملكة.

وأضافت مديرية الجوازات أنه ستنتهي فترة الإعفاء بنهاية يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري وتكون منافذ المغادرة عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وحذرت الإدارة من أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء. وكانت المملكة العربية السعودية والعديد من الدول، قد قامت بتعليق رحلات الطيران في ظل سعيهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.