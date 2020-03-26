سجلت اليوم الخميس، بولاية باتنة، هزة ارتدادية أخرى بقوة 3.0 درجات على سلم ريشتر، حسبما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر، أن موقع الهزة، التي سجلت في حدود الساعة الواحدة 13:12 زوالا، حدد على بعد 1 كلم جنوب شرق أولاد سلام بذات الولاية.

وكانت ولاية باتنة، قد سجلت هزات ارتدادية بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر. الذي حدد موقعها على بعد11 كلم شمال- شرق أولاد سلام في حدود الساعة 09 صباحا و35 دقيقة.

وسجلت أيضا في حدود الساعة 8 صباحا و 9 دقائق هزة أرضية بقوة 2. 4 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها على بعد 02 كلم شمال غرب أولاد سلام.

كما سجلت هزة ارتدادية أولى بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة 08 صباحا و39 دقيقة و حدد مركزها على بعد02 كلم جنوب- شرق أولاد سلام بولاية باتنة.