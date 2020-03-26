سجلت صباح اليوم الخميس، بولاية باتنة، هزة ارتدادية ثانية بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر، حسبما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن موقع الهزة، التي سجلت في حدود الساعة 09 صباحا و35 دقيقة، حدد على بعد11 كلم شمال- شرق أولاد سلام.

و كانت قد سجلت اليوم الخميس بذات الولاية في حدود الساعة 8 صباحا و 9 دقائق هزة أرضية بقوة 2. 4 درجات على سلم ريشتر و حدد مركزها على بعد 02 كلم شمال غرب أولاد سلام.

كما سجلت هزة ارتدادية أولى بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة 08 صباحا و39 دقيقة و حدد مركزها على بعد02 كلم جنوب- شرق اولاد سلام بولاية باتنة.