أكد مصدر طبي لـ "الخبر"، أن معهد باستور أكد أن هناك حالة إصابة بكورونا قي بلدية عين وسارة بولاية الجلفة.

وتعود الحالة لمغترب يفوق عمره الخمسين سنة كان مقيما في إنجلترا، وخلال عودته توقف في إسبانيا قبل التوجه إلى الجزائر. وبحسب ذات المصادر، فإن اكتشاف الحالة يعود إلى تقدم المصاب إلى مصالح المستشفى بعين وسارة ليتم وضعه تحت الرعاية الصحية إلى غاية صدور النتائج من معهد باستور، التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس.

ومن جهة أخرى، تعمل لجنة اليقظة على محاولة حصر كل من التقى بهم المصاب منذ وصوله إلى الجزائر وخاصة ببلدية عين وسارة.