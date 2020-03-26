أكد، صباح اليوم الخميس، مصدر طبي لـ "الخبر" تسجيل ثاني حالة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" بولاية سيدي بلعباس وهي تعود لشيخ مغترب يبلغ من العمر 85 سنة طبقا لما حملته نتائج التحاليل المخبرية الواردة من معهد باستور بالعاصمة ".

وكانت المصالح الطبية قد قررت الاحتفاظ بالشيخ المعني في الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني منذ أربعة أيام من الآن، بعد وصوله إلى المستشفى وأعراض فيروس "كورونا" بادية عليه، قبل أن تصل نتائج التحاليل الخاصة به قاطعة بذلك الشك باليقين، مع الإشارة إلى بقاء ثلاث أشخاص حاليا بداخل مقر الحجر ينتظرون وصول نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بهم.

وفي مقابل ذلك، شهدت مصلحة الإنعاش التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس صباح اليوم حالة وفاة لشيخ في الـ 75 سنة من العمر وذلك بعد حوالي 24 ساعة من تحويل المعني من مصلحة أمراض الغدد صوب المصلحة الطبية المذكورة في أعقاب تدهور مفاجئ لوضعه الصحي.

مع الإشارة إلى اشتباه الأطباء في إمكانية حمل الضحية للفيروس ما عجل بتحويل عينة خاصة به على جناح السرعة إلى فرع معهد "باستور" المستحدث مؤخرا بحي "الصديقية" بوهران للحسم في الأسباب المؤدية إلى وفاته.