تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية باتنة من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و62 سنة بعد ضبطهم وهم يقومون بعملية مضاربة غير شرعية لمادة السميد بحي تامشيط بمدينة باتنة، حيث تم حجز 1361 كيس سميد بوزن 25 كلغ.

هذه المجموعة قدمت للنيابة المحلية حيث صدر في حقهم عقوبات تتراوح بين 06 أشهر وعام حبس نافذ مع الإفراج عن البعض وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دج في حين مع مصادرة المحجوزات.

وفي نفس السياق تقريبا قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باتنة 01 بتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة على مستوى نفس الحي المذكور وبحوزته مواد شبه صيدلانية حيث تم حجز 70320 قفاز من مختلف الأنواع وكذا 1103 قارورة مطهر و90 قارورة كحول وما يفوق 25 ألف وحدة من الكمادات الطبية، كما ضبط لديه 600 كمامة طبية مجهولة النوع بالإضافة إلى مواد منتهية الصلاحية.