قال عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستين، اليوم الخميس، إن الانخفاض النسبي لعدد الوفيات في ألمانيا بسبب فيروس "كورونا" مقارنة بعدد الإصابات يمكن إرجاعه إلى إجراء عدد كبير من الفحوصات.

وأشار دروستين بمناسبة إطلاق تحالف مدعوم من الحكومة لتعزيز الأبحاث في الفيروس اليوم ببرلين، إلى أن ألمانيا تجري "أعدادًا كبيرة للغاية" من الفحوصات المخبرية، بواقع حوالي 500 ألف فحص أسبوعيا.

وأضاف أن هذا يعني أن السلطات على علم بالكثير من الحالات، بما في ذلك الحالات الأخف.

وسجلت ألمانيا إلى حدود الآن 36508 إصابة مؤكدة بكورونا و198 حالة وفاة، وفق ما أفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث اليوم، مشيرا إلى ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة بيوم أمس الأربعاء، بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.

وكانت قد أثيرت تساؤلات حول انخفاض عدد الوفيات نسبيا في ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى.

وأرجع عدد من الخبراء سبب انخفاض الوفيات إلى أن ألمانيا مازالت في المرحلة المبكرة لانتشار المرض بالإضافة إلى صغر سن عدد المصابين مقارنة بالدول الأخرى.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث إن نسبة 80 بالمئة من إجمالي المصابين تقل أعمارهم عن ستين عاماً.

وتحدث تقارير صحفية عن توفر ألمانيا على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مشيرة إلى أنه حتى قبل أزمة كورونا تفوقت ألمانيا أوروبيا في عدد أجهزة التنفس الصناعي وعدد الأماكن المتاحة بأقسام العناية المركزة في المستشفيات إذ تتوفر على 28 ألف سرير للعناية المركزة، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي.

كما أعلنت ألمانيا عن مضاعفة أماكن الرعاية المركزة والأجهزة في المستشفيات لمعالجة الحالات الحرجة، بالإضافة إلى استخدام بعض الفنادق والصالات الرياضية كأماكن لعلاج الحالات الخفيفة تخفيفاً عن كاهل المستشفيات للتفرغ لعلاج الحالات الحرجة.

للإشارة فإن ألمانيا اتخذت مؤخرا إجراءات مشددة للحد من انتشار عدوى كورونا، وفي مقدمتها حظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين والتشديد على مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة.