برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة ذهاب إلى الصين عند منتصف نهار اليوم وأخرى إياب غدا تحت رقم 3060 AH، في قرار مفاجئ لم يندرج في إطار الرحلات الخاصة او تلك التي تتعلق بالشحن "كارغو"، غير أن مصدر مسؤول ذكر لـ "الخبر" بأن الأمر يتعلق برحلة لإحضار معدات وتجهيزات مرفقة بأطقم طبية مختصة، آتية من الصين في إطار مساعدة الجزائر في حربها ضد تمدد انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وبحسب وثيقة داخلية تضم القائمة الاسمية، تحوز "الخبر" على نسخة منها، سيذهب في الرحلة 13 إطارا من الخطوط الجوية بينهم طيارين "ع.م" و".أ.ف" ومساعديهما والباقي رؤساء قمرة (chef de cabinet)، وسينطلقون في حدود منتصف نهار اليوم ثم يعودون في اليوم الموالي على الساعة الثامنة صباحا، مما يعني أنه سيمكثون بالصين نحو 5 ساعات فقط، في حالة ما إذا هبطوا ببكين في منتصف هذه الليلة.

وأفاد المصدر أن القرار أثار حفيظة المضيفين في بادئ الأمر ظنا منهم أن الأمر يتعلق برحلة عادية، خصوصا أنه تمت برمجته في الدوام العادي وليس الخاص، غير أنه سرعان ما تأكد في محيط ضيق بأن الرحلة خاصة، وبالرغم من ذلك ظل القلق يساور البعض بخصوص قدرة أطقم الطيران على استيعاب رحلة ذهاب وإياب الى الصين، بالنظر الى استهلاكهم للأكسجين الاصطناعي لنحو 26 ساعة تقريبا متتالية، تتخللها فقط 5 ساعات راحة، بالإضافة إلى تعرضهم للضغط الجوي العالي طيلة هذه الفترة.

ولم يشر مصدرنا إن كان سيرافق طاقم الطيران مسؤولين من الوزارات المعنية بمكافحة انتشار الفيروس، كون المعلومات الدقيقة لا تزال في دائرة ضيقة على مستوى المديرية العامة للجوية الجزائرية، وما رشح من معطيات، يتعلق بقائمة الطاقم وتواريخ الرحلة وطبيعتها الاستثنائية.

وتعمل الصين على إرسال مساعدات وتجهيزات طبية مرفوقة بأطقم طبية للدول المتضررة، منذ أن خرج "الفيروس القاتل" عن السيطرة وتجاوز بؤرته الأصلية ووهان بمقاطعة هوباي في الصين، واستفحل في عدة بلدان كايطاليا، اسبانيا وإيران بشكل مخيف وصار يحصد الأرواح بمعدل 700 شخص يوميا في البلدان الأكثر تضررا.

من جانبها عملت روسيا على إرسال، أول أمس، ثامن طائرة مساعادات لإيطاليا التي تعد أكبر الدول المتضررة في العالم ببلوغ "عداد" الوفيات فيها 8 آلاف في ظرف وجيز جداً.