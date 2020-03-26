تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، 921 قضية وتوقيف 979 شخصا متهمين بالاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة، الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية، والسعي الحثيث للحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن، المتمثل في تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) المعدي، الناجم عن الفيروس (SARS.COVII) تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة 921 قضية وتوقيف 979 شخص، وذلك خلال الأيام الأربعة (04) الأخيرة، من 22 إلى 25 مارس 2020".

ومن بين المواد التي تم حجزها هي مصبرات مختلفة و الفرينة والسميد والقمح اللين والصلب والشعير والتمر والسكر والبقول الجافة والقهوة والملح والطماطم المصبرة والحليب الجاف والشاي و الفواكه والكاشير والدجاج و الفول السوداني والعسل والتوابل والشكولاطة والجوز ومشتقات الحليب وكذا معقم اليدين والقفازات الطبية وصابون يدوي سائل.