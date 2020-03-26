أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر مساء اليوم الخميس استبعاد إصابة الناشط السياسي كريم طابو بجلطة دماغية بعد إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى، حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة .

وجاء في البيان "عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و 26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب والأعصاب والأشعة والذين بعد الفحص المعمق للمعني وإخضاعه لمختلف التحاليل الطبية وأنواع الأشعة من : سكانيرSCANNER والتصوير بالرنين المغناطيسي IRM وكذا التصوير بالموجات فوق الصوتية EchographyCardiaque، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغيةAVC وكذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات".