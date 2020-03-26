أصيب مساء اليوم الخميس ثلاثيني وابنيه في انفجار لغم تقليدي بمرتفعات منطقة خربة السيوف التابعة لإقليم بلدية دراق أقصى غربي المدية.

وحسب مصادر محلية فإن الضحايا كانوا قد غادروا بيتهم في جولة لرعي رؤوس من الغنم قبيل العصر، حيث باغتهم انفجار اللغم مسببا لهم إصابات بليغة على مستوى أطرافهم السفلى.

وقد تدخل عناصر الجيش لإسعافهم ونقلهم على جناح السرعة نحو مستشفى قصر البخاري، ليتم تحويلهم إلى مستشفى عاصمة الولاية في حدود السابعة مساء أين وضعوا تحت العناية الطبية والإستعجالية المكثفة لخطورة إصاباتهم.