أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن مصالحها المركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة وضعية المواطنين الجزائريين العالقين في بعض الدول وذلك بالتنسيق الدائم مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وسلطات البلدان المعنية حسب بيلن من الوزارة.

أما فيما يخص وضعية المواطنين العالقين في تركيا، فقد أشار البيان إلى إتخاذ كل التدابير بالتنسيق والتعاون مع السلطات التركية للتكفل بهم في انتظار التأكد من هوية الكثير من هؤلاء العالقين.

وطمأنت وزارة الشؤون الخارجية المواطنين العالقين وأسرهم بأنه ستتم اعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوية كل العالقين الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم لا يحوز لا على تذاكر السفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية.