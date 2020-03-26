تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية ميلة بالتنسيق مع فرقة قمع الغش لمديرية التجارة من حجز كميات من الحلويات الشرقية (الشامية) قدرت بثلاثة قناطير، كانت مخبأة داخل محل تجاري بمدينة ميلة، بالإضافة إلى كميات أخرى من مواد التجميل أهمها مزيل الروائح وأقلام خاصة لأحمر الشفاه والعينين وكلها منتهية الصلاحية إلى جانب مواد أخرى تحمل وسم غير قانوني.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف حسب تصريح مسؤول خلية الإعلام بأمن ولاية ميلة محافظ الشرطة محمد فراحتة.