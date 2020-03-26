تمكنت المديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود مساء اليوم من إخماد الحريق الذي نشب ببئر لضخ الغاز " أم دي 244 " الواقع على بعد 15 كلم جنوب مدينة حاسي مسعود ، وجاء إخماد النيران عقب مساع وجهود مضنية قامت بها كفاءات جزائرية تابعة لمديرية قسم الإنتاج بشركة سوناطراك .

واستطاع تقنيو ومهندسو شركة سوناطراك بحاسي مسعود ، السيطرة على الحريق في ظرف وجيز لا يتعدى الأسبوع وهي مدة تعتبر قصيرة بالنظر إلى طبيعة الحادث الذي يعد الثاني الذي تثبت فيه إطارات سوناطراك كفاءتها في رفع التحدي ومواجهة أي طارئ.

وتكللت الجهود المبذولة من طواقم متخصصة ، بالتحكم في الوضع ، عقب خطة عمل ناجحة سطرتها المديرية الجهوية وباشراف مباشر من قبل المدير الجهوي " عمار نواصر " الذي أعطى تعليمات فور نشوب الحريق باتخاذ التدابير والإجراءات التقنية والأمنية المتعلقة بهذا النوع من الحوادث قصد التحكم في الوضع ، وهو ما تم فعلا في ظرف قياسي دون تسجيل أي خسائر .