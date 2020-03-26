مستشفيات نيويورك لن تجد قريبا أجهزة تنفس كافية

العالم
26 مارس 2020 () - م.خ/ وكالات
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حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو الخميس من أن المستشفيات في ولايته لن تجد قريبا أسرة وأجهزة تنفس كافية لرعاية الحالات الخطرة من مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19". وهذه الولاية تضم نحو نصف حالات الإصابة البالغ عددها 68 ألف حالة في البلاد.

ولقد تجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب تفشي الوباء في الولايات المتحدة ألف شخص الخميس، في حين تجد المستشفيات في نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة في التعامل مع تدفق المرضى، واقترب الكونغرس من الموافقة على مساعدات بقيمة تريليوني دولار لتعويض الأثر الاقتصادي للوباء.

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كورونا

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