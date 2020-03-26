إرتفع عدد الإصابات بوباء كورونا بعد تأكيد أربع حالات جديدة مساءاليوم من طرف معهد باستور إلى ستة من بينها حالة وفاة بالمدية إلى غاية مساء هذا الخميس حسب بيان لخلية إعلام ديوان والي الولاية، فيما يكشف ذات البيان عن وجود ثماني حالات أخرى مشتبهة تحت الحجر الصحي.

و إلى جانب جناح في مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية تم تخصيصه لمعالجة المصابين، قامت مصالح الولاية بتسخير نزل موفونو الكائن ببلدية البرواقية لآستقبال الحالات المشتبهة التي بدأت تطفو إلى السطح من بين الحالات النائمة بعد دخول الوضع الوبائي للداء مرحلته الثالثة. كما أكدت التحاليل إصابة شخص يبلغ من العمر 53 سنة بمستشفى بوفاريك، ينحدر من بلدية بوسكن شرقي الولاية، ليتم وضع أفراد عائلته تحت الحجر بنزل موقورنو مساء اليوم.