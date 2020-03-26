كذبت هيئة دفاع المناضل السياسي كريم طابو، ما جاء به بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المتعلق بمجريات المحاكمة التي أثارت الجدل منذ الثلاثاء الماضي، وأكدت أن موكلها أصيب بشلل نصفي. وفي بيان لها، أوضحت الهيئة بأن النائب العام، برمج خلسة وعلى وجه السرعة إحضار طابو من المؤسسة العقابية بالقليعة، وتم تقديمه للمحاكمة أمام الغرفة الجزائية رقم 5 بمجلس قضاء الجزائر، وهذا ما يتعارض، يضيف بيان الهيئة مع المذكرة رقم 1 المؤرخة في 16 مارس 2020 الصادرة عن وزارة العدل والخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأكدت الهيئة، ما جاء في تصريحات المحامين، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن الخروقات التي قالوا إن طابو تعرض لها خلال المحاكمة، من إجباره على المثول أمام القاضي دون دفاع، وتعرض طابو لوعكة صحية، وأغمي عليه قبل أن يتم نقله إلى العيادة، وأن المحامين طلبوا رؤية موكلهم ومعرفة أخباره، وتوجهوا إلى مكتب النائب العام سيد أحمد مراد الذي رفص استقبالهم. وحسب نفس المصدر، فإن رئيس الغرفة، أعاد افتتاح الجلسة وواصل الحاحه في إجراء المحاكمة في نفس اليوم، دون إحضار طابو وهو ما لاقى أخذا وردا بين الدفاع وبين القاضي، لـ"عدم قانونية المحاكمة". ويضيف بيان دفاع طابو، بأن رئيس الجلسة انتهى بتلاوة المنطوق دون أن تجرى المحاكمة ولا أن يعلم أحد بمصير طابو. كما أكدت هيئة الدفاع إصابة طابو بشلل نصفي (الوجه واليد والرجل) "كما يبدو بالعين المجردة أنه انعكاس لارتفاع حاد في ضغط الدم". ونفى دفاع طابو، ما جاء في بيان النائب العام، كما وصف رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر اليوم الخميس بـ"المعيب"، كونه "يتنافى مع ما يشتغل عليه من مباديء وعهود".