تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية غليزان بعد معلومات وردت إليها مفادها وجود 10 مستودعات على مستوى منطقة السمار بدائرة يلل مستعملة لتخزين المواد الغذائية الموجهة للمضاربة.وبعد استصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان وبحضور عناصر مديرية التجارة بالولاية تم تفتيش المستودعات أين تم العثور وحجز كميات معتبرة من المواد الغذائية المختلفة الواسعة الاستهلاك،بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم،منها مواد استهلاكية مدعمة تعد بالقناطير كالسكر والزيت والقهوة وكذا الفرينة والسميد والكسكس إلى جانب الطماطم المصبرة و حليب البودرة والعجائن والبقوليات كما تم العثور بالمستودعات على مواد استهلاكية منتهية الصلاحية .وقد أحيل التجار المضاربون على العدالة.