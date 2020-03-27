اتخذ المجمع العمومي "صيدال" إجراءات استعجالية لتعزيز انتاجه من الأدوية التي تقلل من أعراض فيروس كورونا، في ا طار المساعي المبذولة لمواجهة هذا الوباء.

وقام المجمع بإنتاج وتوزيع أكثر من مليوني وحدة من براسيتامول (500 ملغ و1 غ) و 500.000 وحدة من فيتامين "C" على مختلف مراكز التوزيع الموجودة بوسط، شرق، وغرب البلاد.

وأضاف المجمع في بيان نشرته وزارة الصناعة والمناجم على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن هذه الكميات ستغطي الاحتياجات لمدة ستة (6) أشهر بالنسبة لبراسيتامول وتسعة 9 أشهر بالنسبة لفيتامين " "C.

وأفاد ذات المصدر، ان المجمع العمومي شرع لأول مرة في تصنيع المعقمات و الهلاميات الكحولية للمساهمة في تلبية جزء من الطلب الكبير على هذه المادة الموصى بها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وتقدر أول دفعة من الإنتاج بـ 20.000 قارورة بسعة1لتر على أن يوفر المجمع، في مرحلة ثانية، معقمات بأحجام 100 ملل و 200 ملل.

ومن أجل مكافحة وباء كورونا، سارعت المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للمجمعات الصناعية إلى تكييف نشاطاتها ومضاعفة قدراتها الإنتاجية للتجند والتضامن للخروج من هذا الظرف الصعب.