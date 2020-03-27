قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مصافي النفط في الولايات المتحدة وأوروبا ترفض شراء كميات إضافية من النفط السعودي، رغم انخفاض أسعار الخام في الأسواق. ووفقا لمصادر اعتبرت بمهمة، قالت للصحيفة، إن السعودية تواجه صعوبة في العثور على مشترين جدد، وعن أسباب رفض المصافي في أوروبا وأمريكا شراء الكميات الإضافية، قال إن المشترين يواجهون صعوبة في تخزين النفط الإضافي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب على الذهب الأسود تراجعا لدى بعض الدول في آسيا، حيث يشير تجار إلى أن الطلب على النفط انخفض في الهند ويعود ذلك إلى الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت أسعار النفط في الأسواق بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، وتقديم الرياض خصومات على أسعار النفط وإعلانها العزم على زيادة الإنتاج في أفريل إلى 13 مليون برميل يوميا.