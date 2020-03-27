تمديد أجل إيداع ملفات التمثيل النقابي

أخبار الوطن
27 مارس 2020 () - ك.ب
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أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، تمديد أجل إيداع المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة، للعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم إلى غاية 15 أفريل القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ساء أمس، أنها تعلم "في إطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدولة للوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة، أنه تم تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم والمحددة آجالها قانونا بـ 31 مارس من كل سنة إلى غاية 15 أفريل 2020".

ودعت الوزارة المنظمات المعنية إلى استعمال الموقع الإلكتروني www.mtess.gov.dz ، للحصول على التطبيق المعلوماتي الذي يسمح بـ"تفعيل إجراء هذه العملية المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم".

 

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