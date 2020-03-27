أوقفت مصلحة أمن دائرة مازونة في غليزان وعلى إثر دورية صاحب مقهى بمحطة المسافرين بأولاد مزيان كان يقوم يبيع القهوة خلسة للزبائن رغم قرار غلق جميع المقاهي تفاديا للتجمعات، ومنع عدوى فيروس كورونا.

وبعد الولوج إليها عثر أعوان الأمن على حليب فاسد، وكيس أسمنت وفراش تنبعث منه رائحة كريهة، وكانت بداخل المقهى فتاة هي من تحضر القهوة. وأحيل صاحب المقهى على وكيل الجمهورية لمخالفة قرارات الحكومة، وانعدام النظافة الصحية بداخل المقهى. ج.لخضاري