أعلن صباح اليوم الجمعة عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" بولاية سيدي بلعباس ، وتخص شخصا في الـ 53 سنة من العمر كانت أعراض الوباء قد ظهرت عليه منذ أيام خلت ، قبل أن يتقرر الاحتفاظ به بداخل مقر الحجر الصحي المستحدث بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس منذ حوالي أربعة أيام من الآن.

وكانت نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالخمسيني والواردة يوم أمس من فرع معهد "باستور" الكائن بوهران ايجابية ، ما رفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بولاية سيدي بلعباس إلى ثلاث حالات، مع الإشارة إلى ارتفاع الحالات المشتبه في حملها للوباء إلى ستة أشخاص بذات الولاية بعد تأكيد مصادر طبية التحاق امرأة بتعداد المشتبه فيهم سهرة يوم الخميس وهي حاملة لأعراض "كوفيد 19 ".