علمت "الخبر" أن 4 أطباء في البليدة، تم وضعهم في الحجر الصحي، للاشتباه إصابتهم بأعراض فيروس كورونا، وأنه ينتظر نتائج التحاليل لتأكيد خبر الإصابة بالوباء من عدمه.

ويذكر في السياق إلى أن الفريق الطبي، فقد إلى غاية الساعة عاملا بمشفى بوفاريك، نهاية الأسبوع، وهو ما خلف حركة احتجاجية واسعة من قبل الطاقم الطبي الذي طالب بحمايتهم أكثر، و توفير الوسائل التي تسمح لهم بالعمل في أريحية، وتغيير أسلوب إدارة أزمة وباء كورونا لدى مصلحة الأمراض المعدية، بشكل جدي واحترافي أكثر.