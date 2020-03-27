لقي شخصان من عائلة واحدة حتفهما اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمسكنهما العائلي الواقع بحي 248 مسكن تساهمي بالهضاب "شرق مدينة سطيف" فيما تم إنقاذ شخص ثالث من نفس العائلة، حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية النقيب أحمد لعمامرة أن الحادث راحت ضحيته طفلة عمرها 4 سنوات و عمتها البالغة من العمر 57 سنة فيما تم إنقاذ والدة البنت 28 سنة بعد تحويلها على جناح السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة.

وأفاد المتحدث بأن تدخل مصالح الحماية المدنية جاء عقب تلقي اتصال من طرف رب العائلة الذي اكتشف الحادثة فور عودته من العمل حيث تم إجلاء الطفلة المتوفاة بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما لفظت العمة آخر أنفاسها في طريقها إلى ذات الهيكل الصحي.

وذكر نفس المصدر بأن تسرب الغاز من جهاز التدفئة ووجود خلل في التوصيلات كانا سببا في اختناق هؤلاء الضحايا لاسيما وأنه تم استئجار المسكن منذ أسبوع فقط قبل الحادثة.