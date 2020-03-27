سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، رقما قياسيا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يسجله بلد خلال يوم واحد منذ بداية تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 26 ألفا اليوم الجمعة، وبلغ العدد 26400 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا.