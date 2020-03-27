صوّت المشرعون في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوروبية تسقط بسبب ”الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي فيروس كورونا. وحصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها النواب لحجب الثقة عن الحكومة على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائب، مقابل 32 نائبا صوّتوا ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. وقال رئيس الوزراء الذي تمت الإطاحة بحكومته إن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة، وأشار إلى أن سبب إسقاط الحكومة ليس عزل وزير الداخلية أجيم فيليو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك. وكان كورتي قد أقال وزير الداخلية بحجة معارضته لموقفه الرافض لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متهمًا إياه بمحاولة بث الذعر في نفوس المواطنين.