أعلنت السلطات البريطانية أن السعال المتعمد في وجه رجال الشرطة والطوارئ سيعرض صاحبه إلى اتهام بالاعتداء، حسبما أفادت وكالة ”رويترز”. وقال مدير الادعاء العام في بريطانيا، ماكس هيل، إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ، سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين، مستندا إلى تقارير وردت في الأيام الأخيرة تسجل حالات سعال متعمد في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ والعاملين في المتاجر. وأضاف هيل في بيان له ”أفزعتني تقارير تفيد بأن أشخاصا يزعمون أنهم مصابون بمرض كوفيد-19 ويسعلون عمدا في وجوه ضباط شرطة وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأمامية”، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر جريمة يتعين وقفها، حسب تعبيره. وقال الادعاء العام البريطاني إن رجلا اعترف يوم الأربعاء بثلاثة اتهامات بالاعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مصاب بالفيروس وقام بالسعال في وجوه ضباط شرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب آخر.