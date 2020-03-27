ذكرت الشرطة الكينية أن ما مجموعه 63 شخصًا، شربوا مطهر ”ديتول”، مما أسفر عن مقتل 59 شخصًا ووجود 4 أشخاص في حالة حرجة. ووفقًا لوكالة الأنباء الكينية، نصح أحد رجال الدين، يُدعى روفوس فالا، أتباعه بشرب ”ديتول” من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وبعد ذلك اتبع نصيحته الكثير من الناس، مما أدى إلى وفاة 59 شخصًا. وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من عدم الاستماع إلى نصائح وطرق الوقاية الطبية المعهودة. والغريب أن 28 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا في كينيا دون تسجيل حالات وفاة حتى الآن، حسب السلطات الصحية في كينيا.