تاكد ، رسميا ببسكرة أن الطبيبة المصابة بفيروس كورونا التي كانت متواجدة بالحجر الصحي منذ عشرة أيام بمستشفى الحكيم سعدان غادرت نحو بيتها بعدما شفيت من هذا الوباء . وعلم من مصادر استشفائية أن الطبيبة المصابة بعدما تاكد أن تحاليلها في بادئ الأمر إيجابية بعد عودتها من فرنسا تطلب اخضاعها للحجر الصحي و في الثلاثة أيام الاخيرة تم علاجها بدواء الكلوركين الذي أعطى نتائج جيدة من خلال إعادة إرسال عينة إلى معهد باستور بقسنطينة الذي أكد أن النتيجة سلبية .