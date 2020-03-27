تاكد ، رسميا ببسكرة ان الطبيبة المصابة بفيروس كورونا التي كانت متواجدة بالحجر الصحي منذ عشرة ايام بمستشفى الحكيم سعدان غادرت نحو بيتها بعدما شفيت من هذا الوباء . و علم من مصادر استشفائية ان الطبيبة المصابة بعدما تاكد ان تحاليلها في بادئ الامر ايجابية بعد عودتها من فرنسا تطلب اخضاعها للحجر الصحي و في الثلاثة ايام الاخيرة تم علاجها بدواء الكلوركين الذي اعطى نتائج جيدة من خلال اعادة ارسال عينة الى معهد باستور بقسنطينة الذي اكد ان النتيجة سلبية .