أودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 27370 شخصا في العالم، منذ ظهوره في الصين، بحسب أخر حصيلة صباح اليوم السبت.

وثبتت رسميا 597458 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية".

غير أن هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أن عددا كبيرا من الدول لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن بين هذه الإصابات، سجل تعافي 133373 شخص.

ومنذ آخر إحصاء أجري مساء أمس، سجلت 3328 وفاة إضافية، و66457 إصابة جديدة في العالم.

والدول الأكثر تضرّراً خلال 24 ساعة الأخيرة هي إيطاليا التي سجلت 969 وفاة إضافيّة في أسوأ حصيلة يومية لأي دولة بالعالم منذ تفشي الفيروس، وإسبانيا (769 وفاة)، والولايات المتحدة (345 وفاة). وفي الإجمال، سجلت إيطاليا 9134 وفاة.

وسجلت إسبانيا 4858 وفاة من بين 64059 إصابة. وسجلت الصين القارية 3292 وفاة من بين 81340 إصابة، وإيران 2378 وفاة من بين 32332 إصابة، وفرنسا 1995 وفاة من بين 32964 إصابة.

وسجّلت أوروبا، مساء الجمعة، 18638 وفاة من أصل 313801 إصابة، وآسيا 3684 وفاة (102161 إصابة)، الشرق الأوسط 2446 وفاة (39431 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 1491 وفاة (98860 إصابة)، أمريكا اللاتينية والكاريبي 234 وفاة (10474 إصابة)، إفريقيا 114 وفاة (3826 إصابة)، وأوقيانوسيا 14 وفاة (3491 إصابة).

الصين تسجل 54 إصابة جديدة بالفيروس

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، جميعها لوافدين من الخارج، علما بأن الصين سجلت في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

146 إصابة جديدة و5 وفيات في كوريا الجنوبية

ذكرت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 9.478 ألف مصاب.

وقالت وزارة الصحة، إن من بين الإصابات الجديدة، 24 حالة قدمت من الخارج.

وأضافت أن 4.811 مصابا تماثلوا للشفاء، و4.523 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي حتى الآن 144.

وحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم نحو 600 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن، وانتشر الفيروس في أكثر في 201 دولة.

سلطنة عمان: 21 إصابة جديدة ترتفع الحصيلة إلى 152 حالة

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد 19)، منها 8 حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر فيما تخضع خمس 5 حالات للتقصّي الوبائي"، موضحةً أنّ "بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 152 حالة".

وأكّدت في بيان، أنّ "23 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات".

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، وإتباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

ماكرون: يجب أن نساعد إيطاليا وعلى أوروبا ألا تكون أنانية

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لمساعدة إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا، ودعا لتضامن أوروبي أقوى، محذرا الإيطاليين من الحديث عن مساعدات من الصين أو روسيا.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحف "لاريبوبليكا" و"كورير ديلا سيرا" و"لاستامبا" الإيطالية اليوم السبت، إن "فرنسا تقف إلى جانب إيطاليا"، وأضاف: "هناك حديث كثير عن مساعدات من الصين وروسيا ولكن لماذا لا نقول إن فرنسا وألمانيا وفرتا مليوني كمامة وعشرات الآلاف من السترات لإيطاليا؟".

وتابع الرئيس الفرنسي: "هذا ليس كافيا لكنه مجرد بداية ويجب ألا ننساق إلى الاستماع لما يقوله شركاؤنا الدوليون أو منافسونا".

وقال ماكرون: "ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه.. إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين.. أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة".

ترامب يدعو لتصنيع 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي والإصابات في أمريكا تتخطى الصين وإيطاليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن بلاده ستنتج 100 ألف جهاز تنفس اصصناعي خلال 100 يوم، في وقت تخطى فيه عدد المصابين بفيروس كورونا عتبة الـ100 ألف إصابة في أمريكا.

وقال: "سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي" متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

وأضاف ترامب، أن هناك احتمالا كبيرا ألا تحتاج الولايات المتحدة عددا كبيرا جدا من أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الإنتاج الدفاعي.

وتخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ100 ألف حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 5,50 مساء (21,45 ت غ) الجمعة.

وتمّ إحصاء 100,717 إصابة بينها 1,544 حالة وفاة حتى الساعة 6,00 مساء (22,00 ت غ).

132 إصابة جديدة و4 وفيات في المكسيك

أفادت وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة من 585 إلى 717 حالة.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة بعد أن كانت الحصيلة 8 وفيات.

عمليات بغداد تعلن اعتقال 3 آلاف مخالف لحظر التجول

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجول، وحجز 612 سيارة ودراجة منذ منع التجول الأسبوع الماضي ولغاية الآن.

وقالت القيادة في بيان لها، مساء الجمعة إنه "وبالرغم من التوجيهات المستمرة والتوصيات والإرشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، إلا أن البعض يتعمد خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأضافت: "ألقي القبض على أكثر من 3 آلاف مخالف، وتم تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة".



سوريا تمدد تعطيل المدارس والجامعات حتى 16 من الشهر القادم

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أفريل القادم، بعدما كان محددا لغاية 2/4/2020.

وقرر الفريق "الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا" تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها من يوم 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.

وكانت الحكومة أعلنت أمس أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص كورونا

أفادت وكالة "فارس" بأنه تم صباح اليوم السبت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا في إيران، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني.

وحسب الوكالة، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران ولأول مرة لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع.

وأضافت الوكالة، أن هذا النظام قد نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.