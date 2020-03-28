دخل النصر السعودي في أزمة كبيرة على صعيد خط دفاعه هذا الموسم بعد تعرض مدافعه عبد الله مادو للإصابة وغيابه عن اللعب منذ فبراير الماضي، وقد تواضع مستوى بدلائه وعدم قدرة أحدهم تعويضه بالشكل المناسب.

ونقلت مصادر إعلامية سعودية، أن النصر يسعى لخطف جمال بلعمري أفضل مدافعي فريق الشباب السعودي وأحد أفضل المدافعين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال الموسمين الأخيرين. حامل لقب الدوري السعودي للموسم الماضي حاول التعاقد مع بلعمري في صيف 2019 وسوق الانتقالات الشتوية يناير 2020 لكن الشباب رفض التخلي عن المدافع صاحب الـ30 عامًا سواء للنصر أو لغيره من الأندية من داخل وخارج السعودية.

ويدخل بلعمري الذي تُوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 موسمه الأخير في عقده مع الشباب، إذ سينتهي العقد الذي بدأ عام 2016 في جوان 2021، وسيُحاول النصر وغيره من الأندية المهتمة استغلال تلك النقطة في إقناع الشباب بالتخلي عن مدافعه خلال الصيف القادم.