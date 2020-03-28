كشفت مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة عبر بيان نشرته، اليوم، عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك،عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا.

وحسب ذات البيان فإن الحالة تعود لشخص ينحدر من بلدية الأسنام، 18 كلم شرق مقر ولاية البويرة، كان قد عاد من أداء مناسك العمرة قبل شهر لتظهر عليه أعراض المرض أين تم تحويله إلى الحجر الصحي بمستشفى محمد بوضياف حيث مكث ما يقارب أسبوع خضع إلى علاج مكثف، واستجاب جسمه إلى الأدوية.

ومن جهة أخرى فقد استقبل مستشفى محمد بوضياف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا تعود لامرأة تبلغ من العمر 75 سنة قدمت من ولاية البليدة في زيارة لاقاربها ببلدية سور الغزلان، 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، حيث ظهرت عليها الأعراض وتم تأكيدها بعد إجراء التحاليل بمعهد باستور حيث تخضع للعلاج بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة .

للإشارة فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البويرة 3يقدر بثلاث حالات مؤكدة وهي خاضعة للعلاج بالحجر الصحي بمستشفى محمد بوضياف.